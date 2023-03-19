Благодійна платформа United24 зібрала понад $300 мільйонів внесків - Зеленський

Благодійна платформа United24 перетнула межу в 300 мільйонів доларів внесків. Про це повідомив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.

За його словами, United24 - це лише одна із ініціатив серед багатьох інших, які всі разом консолідують світ.

"Звичайні люди, приватні компанії, які допомагають купувати дрони для наших військових, машини швидкої, ремонтувати лікарні, інфраструктуру. Світ розуміє, що відбувається. Світ бачить, як сміливо й шляхетно борються наші люди. І саме тому нам вдається мобілізувати підтримку і провідних держав, і мільярдів людських сердець по всьому світу. Дякую кожному й кожній, хто вірить в Україну і хто допомагає нам повертати безпеку!", - повідомив президент.

Зеленський також відзначив людей, які знешкоджують залишені окупантом міни й російські боєприпаси, що не розірвалися.

За його словами, на сьогодні піротехніки й вибухотехніки обстежили вже понад 100 тисяч гектарів території.

Вдалося знешкодити понад 400 тисяч ворожих снарядів. Понад 200 тисяч вибухонебезпечних предметів вже вилучено.

"Вигнати окупанта, очистити нашу землю від усіх слідів держави-зла, покарати терористів - це наші завдання. Завдання, які ми виконаємо", - підсумував Зеленський.

United24 - це український державний сайт, запущений 5 травня 2022 року для збору грошей на підтримку України під час війни з РФ та для подолання наслідків російського вторгнення. До збору коштів долучилися знаменитості з різних країн, зокрема рок-гурт Imagine Dragons та історик Тімоті Снайдер.

За матеріалами president.gov.ua



