Данілов анонсував появу в ЗСУ дронів із дальністю 3 тисячі км

Сили оборони України працюють над появою повітряної армії безпілотників, які здатні вражати цілі у Москві та у глибині Росії.

Олексій Данілов, секретар Ради нацбезпеки та оборони, анонсував появу на озброєнні в України ударних безпілотників із дальністю польоту понад 3000 км. Про це 29 березня він повідомив у Twitter.

Він не назвав точну кількість безпілотників, але натякнув, що це тисячі одиниць. Їхня дальність дії становить тисячі кілометрів, що дозволяє знищувати ворожі об'єкти та техніку навіть на деякій відстані від столиці Російської Федерації.

""Український рій" "імені Матіаса Руста"", - зазначив Данілов.

Автор допису також опублікував фото з літаком німця Матіаса Руста. Пілот приземлився посеред Красної площі у Москві у 1987 році. Він пролетів понад тисячу кілометрів. Йому вдалося обійти системи протиповітряної оборони СРСР та без особливих перешкод потрапити на територію комуністичної країни. Чотиримісний легкий літак Cessna 172B Skyhawk приземлився на Великому Москворецькому мосту. Він вийшов з авіасудна та почав роздавати автографи. Згодом радянські правоохоронці його заарештували.

Нагадаємо, росіяни у соцмережах стверджували, що українці закупили у Китаї компонентів на 100 тисяч дронів. Видання Forbes проаналізувало інформацію та повідомило, що, ймовірно, йдеться про дрони FPV, які оснащені потужними відеокамерами та відносно недорогі. Безпілотник можна використовувати як радіокерованого робота-камікадзе. За розміром такі апарати менші за стандартні квадрокоптери. У цьому разі техніка точно здатна уражати цілі на відносно значній відстані від оператора, що керує ним по відеозв'язку.

Видання Defence Express 29 березня оцінило, наскільки реальною є можливість створення повітряного флоту дронів в Україні. Аналітики зазначили, що FPV- дрони типу "камікадзе" можуть виявитися масовою зброєю в арсеналі українських військових завдяки низькій вартості та високій ефективності. Водночас уряд і виробники мають свої обмеження, оскільки на постачання апаратів потрібні час і значні кошти.