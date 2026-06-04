"Досить війни": Зеленський опублікував лист до Путіна

Президент Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до президента РФ Володимира Путіна. У ньому він закликав російського лідера завершити війну та запропонував провести особисту зустріч.

У листі Зеленський заявив, що війна проти України була особистим вибором Путіна і за роки повномасштабного вторгнення не принесла Росії результатів, на які розраховував Кремль.

Президент України згадав втрати російської армії, санкції, економічні проблеми та зростання невдоволення війною всередині самої Росії.

"Досить війни. Україна пропонує закінчити цю війну", - написав Зеленський.

Він запропонував Путіну визначити дату особистої зустрічі та провести її на нейтральному майданчику. Серед можливих варіантів Зеленський назвав Швейцарію, Туреччину або країни Арабського світу.

Також президент заявив, що Україна готова до повного припинення вогню на час переговорів і підтримує обмін полоненими за принципом "всіх на всіх".

Окремо Зеленський наголосив на необхідності повернення українських цивільних та дітей, яких вивезли під час війни, а також на потребі створення дієвих гарантій безпеки.

Наприкінці листа президент України заявив, що якщо Росія не погодиться на завершення війни, Україна продовжить боротьбу за свою незалежність.

"Вибір зараз за вами", - звернувся Зеленський до Путіна.