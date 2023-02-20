Джо Байден: «Важливо не залишити жодного сумніву в тому, що США підтримують Україну»

Сьогодні Україну відвідав Президент США Джо Байден.

«Оскільки ми наближаємося до річниці жорстокого вторгнення росії в Україну, я сьогодні у Києві, щоб зустрітися з Президентом Зеленським і підтвердити нашу непохитну відданість демократії, суверенітету та територіальній цілісності України, — зазначив американський лідер. — Коли путін розпочав вторгнення майже рік тому, він вважав, що Україна слабка, а Захід розділений. Він думав, що зможе пережити нас. Але він глибоко помилявся. За останній рік Сполучені Штати створили коаліцію країн від Атлантики до Тихого океану, щоб допомогти захистити Україну, надаючи безпрецедентну військову, економічну та гуманітарну підтримку — і ця підтримка триватиме».

Візит Джо Байдена відбувся в День Героїв Небесної Сотні.

Президент Володимир Зеленський під час переговорів з Джо Байденом зазначив, що візит Президента США є надзвичайно важливим сигналом підтримки нашої держави. «Дуже вам дякую, пане Президенте. Це значущий момент підтримки для України», — сказав він.

Глава Української держави наголосив, що особисто Джо Байден та все американське суспільство із самого початку розв’язаної росією повномасштабної війни були разом з Україною.

«Перший телефонний дзвінок із підтримкою України був із Білого дому. Дякую за ваше лідерство. Дякую також за двопартійну підтримку, за підтримку з боку Конгресу», — зауважив Володимир Зеленський.

Президент України зазначив, що переговори з Джо Байденом були «плідними» і «дуже важливими».

«Ми сподіваємося, що 2023 рік стане роком перемоги», — додав він. В. Зеленський також заявив, що продовжить робити все можливе, щоб демократичний світ «переміг у цій історичній битві».

За його словами, Україна переживає дуже складний період, але вона зробить «історичні досягнення» за допомогою США та решти світу.

«Відновлення та встановлення правосуддя також є важливим... і агресор має взяти на себе відповідальність за агресію та відшкодувати збитки», — додав Зеленський.

Зі свого боку Джо Байден відзначив важливість своєї присутності в Україні. «Я думаю, що було б критично важливим не залишити жодного сумніву в тому, що США підтримують Україну в її війні проти жорстокої агресії», — зазначив лідер Сполучених Штатів.

Президент США за-уважив, що радий знову відвідати Київ. «Багато що змінилося з часу останньої поїздки. Сталися жахливі речі, вторгнення, але водночас українці проявили себе так, як дуже мало народів проявляли себе будь-коли у своєму захисті. І вони допомогли нам осягнути значення демократії», — зазначив Джо Байден.

Він також переказав вітання від членів Конгресу. За словами Джо Байдена, на них справив сильне враження нещодавній виступ Володимира Зеленського в Конгресі.

Крім того, в спільній заяві з Володимиром Зеленським Джо Байден оголосив про виділення пів мільярда доларів додаткової допомоги, повідомляє CNN.

За словами Президента США, пакет включатиме більше військового обладнання, в тому числі артилерійські боєприпаси, реактивні снаряди і гаубиці.



