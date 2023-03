Глави МЗС країн G7 і України провели зустріч після ракетної атаки РФ

Міністри закордонних справ країн Групи семи та України провели зустріч після ракетної атаки РФ, щоб обговорити потреби України.

Про це повідомив у Twitter глава МЗС Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

"Після вчорашнього удару Росії по енергосистемі України ми провели зустріч G7+, скликану міністром закордонних справ Японії Хаясі та очолювану держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Енергетична коаліція готова задовольнити нагальні потреби, підготуватися до наступного зимового сезону та інвестувати в довгострокову модернізацію енергетики України", - йдеться у повідомленні.

Following Russian strike on Ukraine’s energy grid yesterday, we held a G7+ meeting convened by FM Hayashi and led by @SecBlinken. The energy coalition is ready to address immediate needs, prepare for the next winter season, and invest in Ukraine’s long-term energy modernisation. pic.twitter.com/9XMeGALvp3

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 10, 2023

Внаслідок масованої ракетної атаки росіян 9 березня було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури в Києві та кількох областях, були запроваджені стабілізаційні відключення.

Станом на 10 березня у всіх регіонах відновлено енергопостачання.