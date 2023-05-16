Голові Верховного суду Князєву та його спільнику повідомили про підозру

Голові Верховного суду Всеволоду Князєву та його адвокату повідомили про підозру за статтею про одержання неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 КК України).

Про це повідомили в НАБУ.

Напередодні підозрюваних затримали "на гарячому", коли голові Верховного суду передавали $2,7 млн в обмін на рішення на користь одного з українських бізнесменів. Схему виявили завдяки детективу НАБУ, як під прикриттям проник всередину злочинного угруповання.

Епізод із "винагородою" для Князєва пов'язаний з ухваленням рішення в інтересах власника групи "Фінанси і кредит" Костянтина Жеваго. За даними слідства, у 2002 році бізнесмен придбав 40,19% акцій гірничо- збагачувального комбінату у чотирьох компаній. Невдовзі колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір недійсним та повернути собі акції ГЗК. Однак суд їм відмовив.

У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів. Бізнесмен не хотів втрачати акції, тому вступив у змову з адвокатом, який мав зв'язки з суддями Верховного суду. Протягом березня-квітня 2023 року він передав юристу $2,7 млн, з яких $1,8 призначались суддям, а решта були "оплатою" посередницьких послуг. У квітні Верховний суд ухвалив рішення на користь бізнесмена.