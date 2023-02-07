Кабмін доручив повторно розглянути позбавлення Бойка звання Героя України

Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону, який дозволить позбавити звання Героя України осіб, щодо яких вжито санкції, зокрема народного депутата Юрія Бойка.

Як передає Укрінформ, про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Телеграмі.

Він зауважив, що раніше на сайті Президента України петиція щодо позбавлення нардепа Юрія Бойка звання Героя України набрала 25 тис. голосів. Міжвідомча робоча група - серед якої представники уряду, НАЗК, СБУ, НАБУ, ГПУ та інших органів - дійшла висновку, що через колізію чинного законодавства деяких діячів, станом на сьогодні, неможливо позбавити вищих державних нагород.

"Тому ще в грудні я доручив Мін'юсту і першій віцепрем'єрці напрацювати зміни до законодавства. Це доручення виконано, і сьогодні уряд схвалив відповідний проєкт закону. Він передбачає, що накладення санкцій на особу дає підстави для позбавлення її державних нагород", - зазначив Шмигаль.

Уряд також дав робочій групі доручення повторно розглянути питання щодо позбавлення Бойка звання "Герой України" та винести пропозиції на розгляд РНБО одночасно з набуттям чинності вже згаданого законопроєкту.

Як повідомлялося, звання "Герой України" народному депутату, який був обраний до Верховної Ради за списком нині забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрію Бойку присвоїв другий Президент України Леонід Кучма 2004 року.

У грудні 2022 року Президент Володимир Зеленський відповів на петицію, в якій вимагалося "негайно позбавити Юрія Бойка звання "Герой України". Зеленський тоді заявив, що звернувся до Шмигаля з проханням проаналізувати наявність обґрунтованих підстав для застосування санкції, а саме позбавлення звання, щодо Бойка.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду 15 вересня остаточно заборонив діяльність в Україні проросійської політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" ("ОПЗЖ").