Кабмін призначив міністру внутрішніх справ п'ятьох нових заступників

На засіданні у вівторок, 14 лютого, Кабінет міністрів призначив міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку п'ятьох нових заступників. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, заступниками міністра внутрішніх справ стали:

Богдан Драп'ятий; Катерина Павліченко; Олексій Сергєєв; Василь Тетеря; Леонід Тимченко.

Інну Ящук призначили державним секретарем Міністерства внутрішніх справ. Також на цьому засіданні Кабмін призначив заступником міністра оборони Олександра Павлюка, заступником голови Державної регуляторної служби Станіслава Музиченка, та заступницею голови ДРС із питань цифрового розвитку Лесю Яблонську.

Олега Липового призначили заступником голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства.

7 лютого Верховна Рада погодила призначення Ігоря Клименка керівником Міністерства внутрішніх справ.

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