Кабмін ухвалив рішення щодо невідкладного зведення фортифікаційних споруд в окремих областях

Кабінет міністрів ухвалив протокольне рішення щодо невідкладного будівництва військових інженерно-технічних фортифікаційних споруд для потреб оборони в окремих областях.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

"На засіданні уряду ухвалили важливе протокольне рішення щодо невідкладного будівництва військових інженерно-технічних фортифікаційних споруд для потреб оборони в окремих областях. Роботи проводитимуться, зокрема, з використанням коштів за відповідною програмою Міноборони", - заявив він.

Також, за словами Шмигаля, після визначення обласними військовими адміністраціями потреб на засідання уряду мають бути винесені пропозиції щодо збільшення фінансування.

"Це має забезпечити оперативне зведення фортифікаційних споруд для оборонних потреб там, де це необхідно", - зазначив прем'єр.

Міністерству оборони разом із Міністерством фінансів, Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури, Міністерством економіки, Генеральним штабом ЗСУ та відповідними ОВА невідкладно у встановленому порядку дано завдання забезпечити будівництво військових інженерно- технічних фортифікаційних споруд для потреб оборони в окремих областях, зокрема з використанням коштів за відповідною програмою Міноборони.

Міністру оборони також дано завдання провести координаційну нараду з представниками відповідних міністерств і відомств.