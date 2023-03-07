Кабмін затвердив механізм примусової евакуації дітей із зон бойових дій

Кабінет Міністрів схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Наразі лише Бахмут підпадає під критерії застосування такої евакуації.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Підставою для проведення обов'язкової евакуації відтепер є рішення обласних військових адміністрацій, погоджене з органами військового командування та Координаційним штабом з питань проведення обов'язкової евакуації населення. Обов'язкова евакуація у примусовий спосіб дітей здійснюватиметься за супроводом одного з батьків, особи, яка їх замінює, або іншого законного представника", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це рішення ініціював та розробив Координаційний штаб з питань проведення обов'язкової евакуації населення. Питання захисту життя дітей та їх негайної евакуації з особливо небезпечних територій взяла під особистий контроль віцепрем'єрка України Ірина Верещук. Вона зазначила, що це рішення має "спонукати батьків більш зважено підходити до питання евакуації їхніх дітей".

Наразі під відповідні критерії застосування примусової евакуації дітей із зон бойових дій підпадає тільки Бахмут.

Раніше Верещук повідомляла, що в Бахмуті станом на сьогодні залишається як мінімум 38 дітей.

Нагадаємо, що за словами місцевої влади у Бахмуті наразі лишається до 4,5 тисячі цивільних, переконати евакуюватися їх дуже важко.

До повномасштабного вторгнення у місті проживало понад 70 тисяч людей, з яких 12 тисяч - діти.

Zmina.info