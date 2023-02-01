Кабмін звільнив керівний склад Митниці та Податкової

Кабмін зробив низку гучних звільнень За рішенням Кабінету Міністрів 1 лютого було було звільнено низку високопосадовців з керівництва Державної митної служби, Держлісагентства, Держпродспоживслужби.

Про це повідомив керівник фракції "Слуга народа" у Верховній Раді Давид Арахамія.

Кабмін звільнив:

Вячеслава Демченка - з посади т.в.о Голови Державної митної служби

Юрія Сотника - з посади першого заступника голови Держлісагентства

Олександра Щуцького - з посади першого заступника голови Держмитслужби

Андрія Лордкіпанідзе - з посади заступника голови Держпродспоживслужби

Щодо заступника голови Держмитслужби Руслана Черкаського розпочато дисциплінарне провадження, його відсторонено від виконання обов'язків.

Тимчасово виконувати обов'язки голови Державної митної служби буде Сергій Звягінцев, а головою Держпродспоживслужби призначили Ольгу Шевченко.

До призначення вони були заступниками голів відомств.