Кабмін звільнив керівний склад Митниці та Податкової

Кабмін зробив низку гучних звільнень За рішенням Кабінету Міністрів 1 лютого було було звільнено низку високопосадовців з керівництва Державної митної служби, Держлісагентства, Держпродспоживслужби.
Про це повідомив керівник фракції "Слуга народа" у Верховній Раді Давид Арахамія.
Кабмін звільнив:
Вячеслава Демченка - з посади т.в.о Голови Державної митної служби
Юрія Сотника - з посади першого заступника голови Держлісагентства
Олександра Щуцького - з посади першого заступника голови Держмитслужби
Андрія Лордкіпанідзе - з посади заступника голови Держпродспоживслужби
Щодо заступника голови Держмитслужби Руслана Черкаського розпочато дисциплінарне провадження, його відсторонено від виконання обов'язків.
Тимчасово виконувати обов'язки голови Державної митної служби буде Сергій Звягінцев, а головою Держпродспоживслужби призначили Ольгу Шевченко.
До призначення вони були заступниками голів відомств.