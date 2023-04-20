Київрада розірвала договір оренди землі з посольством РФ

Київська міська рада розірвала договір щодо оренди землі з посольством Російської Федерації.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

"Сьогодні Київрада розірвала договір оренди землі з посольством країни- агресора - Росії. А також звернулася до Кабінету міністрів України щодо повернення майна "дипустанови" російських варварів до власності української держави", - зазначив мер Києва.

Нагадаємо, що 18 квітня, Кабмін схвалив законопроєкт про припинення дії угоди з РФ щодо захисту інвестицій.

Міністерка економіки України Юлія Свириденко зазначила, що укладена понад двадцять років тому угода передбачає, зокрема, надання гарантій захисту російським інвестиціям в Україні. За її словами, якщо в найближчі роки в нашій державі і будуть працювати російські кошти, то лише конфісковані в агресора, чи сплачені ним добровільно, як відшкодування за завдані збитки.

Зауважимо, що міжурядову угоду про заохочення та взаємний захист інвестицій було підписано в листопаді 1998 року та ратифіковано Верховною Радою України в грудні 1999 року.

Угода містить, зокрема, пункти, згідно з якими інвестиції інвесторів договірних сторін, здійснені на території іншої сторони, не будуть експропрійовані, націоналізовані або піддані мірам, рівним за наслідками експропріації. В разі націоналізації і т.ін. інвестицій в суспільних інтересах передбачається сплата інвесторам "швидкої, адекватної й ефективної компенсації".

Угода також передбачає безперешкодний переказ за кордон платежів у зв'язку з інвестиціями. У разі втрат інвесторів через війну договірна сторона зобов'язується надати їм режим не менш сприятливий, ніж той, який надає інвесторам будь-якої третьої держави.

Віденська конвенція про право міжнародних договорів передбачає, що підставою для припинення договору може бути докорінна зміна обставин.

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bykvu.com