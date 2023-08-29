Комісія з євроінтеграції визначила пріоритети річної програми Україна - НАТО

Комісія з питань координації євроатлантичної інтеграції України визначила пріоритетні напрямки адаптованої річної національної програми (РНП) Україна-НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на урядовий портал.

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина представила перелік пріоритетних напрямів для включення до програми з урахуванням Вільнюського комюніке, спільної декларації та рекомендацій представників НАТО.

До пріоритетних напрямків належать, зокрема, реформування органів правопорядку, посилення цивільного контролю за сектором безпеки і оборони, антикорупційна політика, досягнення взаємосумісності з НАТО та розвиток сектора безпеки і оборони України.

Стефанішина підкреслила, що програма має бути адаптована до реалій повномасштабної збройної агресії РФ проти України.

Після додаткового доопрацювання проєкти пріоритетних напрямів будуть передані НАТО для подальшого спільного обговорення.

Нагадаємо, учасники цьогорічного саміту НАТО у Вільнюсі погодились вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови". Інструментом для контролю реформ, які виконує Україна, стане Річна національна програма (РНП).