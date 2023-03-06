Кривонос прокоментував своє призначення на пост директора НАБУ

Новий директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос відреагував на своє призначення.

Голова НАБУ пообіцяв докласти всіх зусиль для збереження незалежності та розвитку відомства.

"Для мене честь мати можливість працювати з професійною та злагодженою командою НАБУ. Я залишатимуся відкритим для громадянського суспільства, професійних організацій, журналістів, міжнародних партнерів", - повідомив Кривонос.

Він подякував конкурсній комісії за прозорий відкритий конкурс, а Кабмін - "за довіру та призначення на посаду директора НАБУ".

Кривонос також додав, що основним показником ефективності своєї роботи буде вважати момент, коли "кожен корупціонер, перш ніж лише подумати про те, щоб скоїти корупційний злочин, буде боятися Бога, народу України та НАБУ".

Нагадаємо, рішення про призначення Кривоноса на посаду директора Національного антикорупційного бюро було ухвалене 6 березня. До цього чиновник очолював Державну інспекцію архітектури та містобудування.

Посада повноправного голови НАБУ залишалася вакантною з квітня 2022-го, коли цей пост залишив Артем Ситник. Весь цей час обов'язки директора Антикорупційного бюро виконував Гізо Углава.