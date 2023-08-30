Кулеба зустрівся з Макроном - говорили про військову підтримку та експорт зерна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі в Парижі обговорили військову підтримку України, Формулу миру та експорт українського зерна.

Про це глава української дипломатії повідомив у соцмережі Х (колишній Твіттер), передає Укрінформ.

"Мав честь бути прийнятим Президентом Франції Еммануелем Макроном після його контактів з Президентом Зеленським. Обговорили подальшу військову підтримку, розширення коаліції Формули миру і наш експорт зерна до країн Африки та за її межами. Я подякував йому за підтвердження продовження підтримки Франції", - написав Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у ході візиту до Франції обговорив у вівторок, 29 серпня, проєкти співпраці з членами Асоціації французьких індустрій сухопутної і повітряної оборони та безпеки (GICAT).

Цього тижня Кулеба здійснює візити до Чехії, Франції та Іспанії.