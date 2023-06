Литва купила Україні дві установки NASAMS, - президент Гітанас Науседа

"Протиповітряна оборона є ключовою в українській боротьбі з агресором. З нетерпінням чекаю на нові колективні рішення щодо підтримки України на саміті НАТО у Вільнюсі. Разом до перемоги!" - заявив президент Литви Гітанас Науседа.

Lithuania has acquired two NASAMS launchers that will be transferred to Ukraine.

Air defense is key in fight against the aggressor.

Looking forward to more collective decisions on support to Ukraine at the #NATO summit in Vilnius.

Президент Литовської Республіки Гітанас Науседа прибув у середу з неоголошеним візитом до Києва. Як повідомляє пресслужба литовського президента, він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і візьме участь у заходах з нагоди 27-ї річниці прийняття Конституції України.