Масштабних загроз з боку Білорусі на сьогодні немає - Президент

За інформацією української розвідки, масштабної загрози з боку Білорусі на сьогодні немає.

Про це сказав у відеозверненні Президент Володимир Зеленський.

За словами глави держави, під час засідання Ставки Верховного головнокомандувача щодо ситуації на фронті у п'ятницю заслухали доповідь очільника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.

"Була важлива доповідь керівника ГУР Буданова щодо ситуації на території Білорусі - дуже уважно стежимо, що там відбувається з погляду безпеки. Станом на сьогодні масштабних загроз немає. Повне наше зосередження - на фронті", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що російські війська на Півдні та Сході всіляко намагаються зупинити українські сили.

"І кожна тисяча метрів просування вперед, кожен успіх кожної нашої бойової бригади заслуговує на вдячність. Усі, хто йде на штурм, усі, хто відбиває ворожі штурми, - молодці, і я вдячний кожному нашому воїну!"- наголосив Президент.

Як повідомлялося, за даними Генштабу ЗСУ, на Мелітопольському та Бердянському напрямках Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції і закріплюються на досягнутих рубежах, на східних напрямках тривають важкі бої.