МЗС України: Вшанування героїв УПА не мало антипольського підтексту

Історія польського та українського народів містить як славетні, так і трагічні сторінки, але вшанування героїв УПА не мало антипольського підтексту.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у відповідь на запитання журналістів, передає Укрінформ.

"Бачимо різку реакцію в Польщі на рішення про найменування одного з українських підрозділів на честь героїв УПА. Прикро, що це відбувається всупереч ширшому тренду на вирішення проблемних питань українсько-польських відносин, який спостерігався протягом попередніх півтора року", - зазначив він.

Тихий акцентував, що за цей час з обох сторін було докладено багато зусиль задля вирішення складних питань історичного минулого, налагодження діалогу та порозуміння. Зокрема був відновлений процес пошуків і ексгумацій, вперше за багато років поновив діяльність Конгрес істориків.

У цьому контексті речник МЗС підкреслив, що дискусія про минуле має бути фаховою та базуватися на достовірних джерелах, і наголосив, що, як підтверджує наша історія, від суперечок українців і поляків виграє лише Москва.

"Сьогодні українські військові боронять не лише Україну, але й всю Європу. Ініціюючи присвоєння почесного звання для свого підрозділу наші воїни точно не мали на меті образити дружній польський народ. Для них боротьба УПА символізує виключно протистояння імперській політиці Москви, й у жодному разі не спрямована проти поляків", - наголосив Тихий.

За його словами, Україна визнає, що історія наших двох народів має різні сторінки - як славетні, так і трагічні.

Речник МЗС нагадав, що вчора відзначалася 80-та річниця Грубешівської операції, в якій українські повстанці разом з польськими партизанами здійснили успішний напад на війська НКВС. А в попередні епохи українці та поляки разом здобували чимало славетних перемог над споконвічним ворогом у Москві - від Орші до Дива на Віслі. Водночас, зазначив він, неможливо заперечувати трагічні сторінки, зокрема злочини проти цивільного населення, які вчиняли зокрема військові українських та польських підрозділів під час Другої світової війни.

"Україна не уникає цієї розмови, конструктивно відповідає на запити польської сторони щодо ексгумацій, крок за кроком вибудовує діалог істориків і експертів, прагне діалогу щодо чутливих сторінок минулого без політизації", - запевнив речник МЗС.

Він додав, що не можна дозволити сваркам через минуле підірвати наш спротив спільному ворогу зараз, коли Україна за підтримки Польщі стримує російську агресію. І подякував Польщі та польському народові, які з перших хвилин неспровокованої та злочинної війни РФ підтримують Україну.

"Зі свого боку, підкреслюємо готовність й надалі ділитися досвідом і напрацюваннями, здобутими кров'ю на полі бою", - зазначив Тихий.

Як повідомляв Укрінформ, у МЗС Польщі засудили присвоєння Президентом Володимиром Зеленським Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій Збройних сил України почесного найменування "імені Героїв УПА".