Нардеп Арістов, який їздив на Мальдіви, написав заяву про складання повноважень

Народний депутат від "Слуги народу" Юрій Арістов подав заяву про складання депутатських повноважень.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"До Верховної Ради України надійшла заява від народного депутата України Арістова Ю.Ю. про складання повноважень народного депутата України", - йдеться у повідомленні.

Стефанчук додав, що заяву депутата розглянуть на найближчому пленарному засіданні.

Розслідувачі стверджують, що Арістов у середині липня, імовірно, перебував у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives на Мальдівах. Працівники готелю це підтвердили це журналістам. Вартість проживання там на двох за добу - від 100 тис. грн до 323 тис. грн.