Нардепу Тищенку повідомили про підозру за "вирішення питання" з колцентрами

НАБУ і САП повідомили про підозру чинному народному депутату України у проханні надати неправомірну вигоду, легалізації коштів та внесенні недостовірних відомостей до декларації.

Про це інформують пресслужби САП і НАБУ, передає Укрінформ.

Зазначається, що у серпні 2023 року нардеп, прикриваючись боротьбою з діяльністю так зва-них "колцентрів", попросив у особи, яку вважав причетною до їхньої діяльності, понад 1 млн дол. неправомірної вигоди. За це він обіцяв використати свої повноваження для втручання в діяльність одних "колцентрів" в інтересах цієї особи та не перешкоджати роботі інших. Втім, неправомірної вигоди він не отримав.

Крім того, за версією слідства, депутат легалізував 12,6 млн грн незаконного походження, оформивши фіктивний договір дарування коштів із колишньою дружиною. Слідство встано-вило, що законних доходів для такого подарунка вона не мала, а фактичної передачі коштів не відбулося.

Згодом депутат відобразив цей дохід у щорічній декларації, чим, за даними слідства, умисно вніс до неї завідомо недостовірні відомості.

За даними Укрінформу, йдеться про народного депутата Миколу Тищенка.

Як повідомлялося, у 2023 році Миколу Тищенка виключили з партії "Слуга народу" та зняли з посади заступника голови фракції. Це сталося після його поїздки до Таїланду на "зустріч з вибор-цями", при тому, що у РНБО наголосили, що народні депутати можуть залишати Україну лише під час службових відряджень.