Немає необхідності оголошувати нову мобілізацію щодо збільшення чисельності - Резніков

Критичної ситуації з мобілізаційним резервом української армії зараз немає.

Про це на прес-конференції заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Мобілізаційний план ще не виконано, тому на сьогоднішній день немає потреби оголошувати нову мобілізацію щодо збільшення чисельності, заявив міністр.

"Той план мобілізації, який був затверджений Верховною радою, він ще не виконаний, у хорошому сенсі. Це означає, що у нас немає сьогодні необхідності оголошувати нову мобілізацію щодо збільшення чисельності. Ми маємо ще ресурси з погляду правового плану", - сказав Рєзніков під час спілкування з журналістами у понеділок.

Міністр зазначив, що Україна зазнає втрат, але вони "вразно менше втрат росіян", але є загиблі та поранені, тому потрібно поповнювати втрати.

"Але сказати, що сьогодні у нас критична ситуація і треба збільшувати - ні, такого немає", - заявив він.

Великий Київ

