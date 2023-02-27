Олександр Камишін очолить офіс з євроінтеграції Укрзалізниці в Європі

Голова Укрзалізниці Олександр Камишін подав у відставку. Він очолить офіс з євроінтеграції Укрзалізниці в Європі.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"369-й день війни. Залізниця продовжує працювати за графіком. А я подаю у відставку.За спільним рішенням з Віце-Прем'єром Кубраковим очолю офіс з євроінтеграції Укрзалізниці в Європі. Залишаю позицію зі спокійним серцем. Компанія працює чітко і злагоджено. Залишається #залізна_команда. Тому впевнений, що в компанії і далі #все_буде_добре", - написав Камишін.

З липня 2011 року Олександр Камишін є видавцем агромедіахолдингу Latifundist Media. До цього він працював в KPMG на посаді аудитора (2006- 2008), у фонді Dragon Capital та генеральним директором KMZ Industries (2009-2012). З 2012 р. до 2019 р. Олександр був менеджером з інвестицій SCM та членом Наглядової ради Portinvest. Із січня 2020 р. Камишін є одним із керуючих партнерів інвестиційної компанії Fortior Capital.

Нагадаємо, що Наглядова рада "Укрзалізниці" (УЗ) запропонувала новим тимчасово виконуючим обов'язки голови правління УЗ після звільнення Івана Юрика призначати Олександра Камишіна.

У серпні 2021 року Кабмін призначив Олександра Камишіна новим в.о. голови правління Укрзалізниці. У жовтні його призначили головою товариства.

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