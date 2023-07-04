Під час контрнаступу Україна не отримає винищувачі, - глава Військового комітету НАТО

Питання надання Україні винищувачів не буде вирішено у короткостроковій перспективі. ЗСУ не отримають літаки під час контрнаступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави Військового комітету НАТО Роба Бауера виданню LBC.

"Дискусія про винищувачі є важливою, але вона не буде вирішена в короткостроковій перспективі для цього контрнаступу", - сказав посадовець.

За його словами, підготовка пілотів, підготовка технічного персоналу, забезпечення логістики, яка зможе підтримувати ці літаки, "не будуть доступні до початку цього контрнаступу".

Бауер зазначив, що це (прохання України про винищувачі, - ред.) "важливо і зрозуміло", але "ми не повинні змішувати це з обговоренням контрнаступу зараз".

"Я думаю, що Україна має перевагу, тому що у неї є західні системи озброєння, вона має кращу підготовку і, що дуже важливо, набагато вищий моральний дух і мотивацію", - зазначив глава Військового комітету НАТО, коментуючи питання про те, чи може Україна виграти війну проти Росії без військових літаків.

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