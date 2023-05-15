Перші підсумки зустрічі Зеленського і Макрона у Парижі

За підсумками зустрічі між президентами України та Франції, що відбулася в Парижі пізно ввечері в неділю, 14 травня, сторони опублікували спільну декларацію.

У ній багато відомостей, які говорять про рішучість Франції посилити підтримку українського спротиву неспровокованій російській агресії, пише RFI.

"Франція і Україна недвозначно закликають росію вивести війська із Запорізької атомної електростанції, безвідповідальне захоплення і мілітаризація якої російськими збройними силами є серйозною загрозою", - йдеться у першому абзаці декларації.

7 травня глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про те, що "загальна ситуація навколо ЗАЕС стає все більш непередбачуваною та потенційно небезпечною".

Про те, як Франція оцінює "мужність українського народу"

"Франція віддає належне рішучості та мужності українського народу та збройних сил і відзначає їх значний внесок у безпеку європейського континенту та інших країн", - заявили в Парижі.

Про посилення французької підтримки

"Військова підтримка, яку Франція надає обороні України з початку війни, триває, і готуються нові поставки, щоб постійно враховувати найтерміновіші й невідкладні потреби України у зміцненні її обороноздатності", - заявлено в декларації, в якій наведено й деякі важливі подробиці "нових поставок".

"Найближчими тижнями Франція навчить і оснастить кілька батальйонів десятками бронемашин і легких танків, включаючи AMX-10RC, - йдеться в документі. - Крім того, Франція спрямовує свої зусилля на підтримку протиповітряної оборони України для захисту населення від російських ударів".

Згадано у декларації також і про французьку участь у навчанні українських військових.

"Окрім військової, Франція надала Україні громадянську допомогу, включаючи фінансову, гуманітарну та надзвичайну. Зокрема, Франція направила до України дві мобільні ДНК-лабораторії для зміцнення потенціалу України щодо переслідування військових злочинів. Ця допомога й надалі посилюватиметься", - обіцяно у документі.

В ньому також заявлено, що "Україна та Франція наголошують на своїй твердій прихильності до притягнення до відповідальності винних у військових злочинах та інших злочинах, скоєних у контексті агресивної війни росії проти України". І висловлено підтримку роботи МКС.

"Франція, беручи участь в основній групі щодо притягнення до відповідальності за злочин агресії проти України, закликає інші країни приєднатися до них та стимулювати міжнародну підтримку для створення спеціального трибуналу. Франція вітає угоду про новий Міжнародний центр із переслідування злочину агресії проти України в Гаазі та закликає до його якнайшвидшого запуску", - зазначено у декларації.

Про підтримку "мирного плану"

"Франція висловлює свою підтримку українському мирному плану та готовність співпрацювати з Україною для забезпечення максимально широкої міжнародної участі у Глобальному саміті миру, який буде організовано найближчими місяцями на основі Українського мирного плану та можливих інших пропозицій доброї волі".

Про посилення санкцій

"Україна та Франція згодні з необхідністю посилити наш колективний тиск на росію через нові санкції, щоб послабити здатність цієї країни продовжувати свою незаконну агресивну війну.

Крім того, вони згодні з необхідністю активізувати зусилля щодо забезпечення ефективного здійснення санкцій, а також щодо запобігання та стримування обходу санкцій у третіх країнах та з їхнього боку".

Про компенсації за рахунок агресора

"Україна та Франція продовжуватимуть працювати разом, і з іншими країнами, над розробкою механізмів компенсації втрат, збитків та шкоди, заподіяних російською агресією", - заявлено в документі, де також наголошується, що "для цього важливим кроком є міжнародний реєстр збитків, який буде представлений на саміті Ради Європи у Рейк'явіку 16-17 травня 2023 року.

Про "зернову угоду"

У декларації йдеться, що "Франція наголошує на важливості систематичних зусиль України щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи та запуску гуманітарної програми "Зерно з України", спрямованої на покращення глобальної продовольчої безпеки". А "Україна високо цінує підтримку Францією гуманітарної програми "Зерно з України" та закликає до посилення відповідної підтримки".

Про відновлення

"Франція сповнена рішучості разом з міжнародними організаціями та партнерами взяти участь у повоєнному відновленні та реконструкції України".

Про майбутнє України

"Майбутнє України та її народу - у європейській родині. Франція рішуче підтримує Україну у її зусиллях щодо проведення реформ та у її прагненні до виконання необхідних умов ЄС до кінця 2023 року".

"Україна та Франція закликають Європейський Союз продовжувати підтримувати країну у всіх сферах. Щодо військової підтримки, вони вітають нещодавні угоди про постачання в Україну більшої кількості боєприпасів та ракет, зокрема за рахунок розширення європейської промислової бази", - йдеться у декларації.

"У рамках НАТО Франція продовжує фокусуватись на безпосередній підтримці України. Вона, як і раніше, рішуче підтримує зміцнення здатності України до самооборони і нагадує, що Україна має право обирати свої власні механізми забезпечення безпеки", - заявила французька сторона, наголосивши, що Франція "повністю підтримує комісію НАТО-Україна", яка має допомогти українській стороні "продовжити шлях до євроатлантичної сім'ї відповідно до Бухарестської декларації" (2008 р.).

"Україна та Франція з нетерпінням очікують на вирішення цих питань на саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року", - заявлено в документі.

Це був уже другий візит президента України Володимира Зеленського до Парижа після початку повномасштабної російської агресії проти України. Попередня зустріч у Єлисейському відбулася 8 лютого, у ній також взяв участь канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Цього разу президент України прилетів до Макрона після зустрічі з Олафом Шольцем у Берліні (14 травня), а також із керівництвом Італії та папою Франциском у Римі (13 травня).

"Я вдячний федеральному канцлеру Олафу Шольцу та всьому німецькому народу за кожне українське життя, врятоване завдяки вашій підтримці. Допомога Німеччини захищає життя. Життя наших людей у містах та селах, які надійно захищені наданими вами системами ППО. Життя наших солдатів на полі бою, які захищені наданою вами бронетехнікою. Соціальне життя в Україні, яке захищене вашою фінансовою підтримкою. Україна вміє бути вдячною та завжди буде вдячна вашій країні!", - написав Зеленський за підсумками зустрічі з головою ФРН.

Перед зустріччю з Макроном, приземлившись на військовому аеродромі поблизу французької столиці, Зеленський написав:

"Париж. З кожним візитом оборонні та наступальні можливості України зростають. Зв'язок із Європою міцнішає, а тиск на росію зростає. Зустрівся з моїм другом Емманюелем. Обговорюємо найважливіші пункти двосторонніх відносин... Україна та Франція разом захищають свободу та безпеку Європи! Щодня ми наближаємо світ для всіх українців та європейців", - написав Зеленський на "діловій вечері" з Макроном.

Пріоритетна увага під час зустрічі була приділена питанням надання Францією військової допомоги Україні, зокрема, першочерговим потребам нашої країни для зміцнення своєї обороноздатності, захисту українського неба.

Також було обговорено практичну взаємодію з Французькою Республікою для посилення потенціалу сил оборони України, необхідного для ефективного контрнаступу та звільнення окупованих територій.

Володимир Зеленський подякував президентові Французької Республіки за його лідерство і висловив сподівання, що Франція підтримає принципове спільне рішення союзників щодо формування "коаліції винищувачів", на яке вже тривалий час чекає Україна", йдеться у заяві, яку опублікувала після зустрічі пресслужба президента України.

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