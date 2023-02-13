Першим заступником міністра оборони може бути військовий - Зеленський підписав указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким першим заступником міністра оборони може бути призначений генерал-лейтенант чи віцеадмірал.

Як передає Укрінформ, відповідний указ No 76/2023 оприлюднений на сайті Глави держави.

Так, документом вносяться зміни до указів Президента України від 3 травня 2017 року No 126/2017 та від 5 травня 2020 року No 166/2020, згідно з якими першим заступником міністра оборони може бути призначений військовослужбовець у званні генерал-лейтенанта чи віцеадмірала.

Також Президент постановив Кабінету Міністрів внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо зміцнення демократичного цивільного контролю над органами та формуваннями сектору безпеки і оборони згідно із стандартами НАТО.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.