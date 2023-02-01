Посадовець Міноборони, якого підозрюють у зв'язках з РФ, подав у відставку

Олександр Лієв, який з літа 2022-го року обіймає посаду т.в.о. керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки у Міноборони України, написав заяву на звільнення. Про це він повідомив "Цензор.Нет".

"Я вчора написав йому повідомлення, в якому попросив прийняти мою відставку і сьогодні написав заяву", - розповів Лієв.

Зазначається, що Резніков поки не розглядав заяву, оскільки перебуває у відрядженні.

Нагадаємо, Міноборони знову потрапило у центр скандалу - оприлюднено раніше невідомі факти про Олександра Лієва.

Стало відомо, що саме від Лієва залежить, у кого, за скільки і яку зброю та військову техніку купує Україна. Також у нього є всі координати виробництв в Україні. Крім того, він від імені Міноборони співпрацює з міжнародними партнерами щодо оснащення ЗСУ сучасною зброєю. А найголовніше - посадовець народився у Росії, і навіть підтримав анексію Криму.

Також за словами голови Центру продидії корупції Віталія Шабуніна, у 2014 році, за часів окупації Криму Росією, Олександр Лієв в інтерв'ю "Громадському" закликав Київ "почути Крим" і "легалізувати референдум" за його статус.

До цього, журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, відомство закуповує яйця по 17 грн за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 грн. Така ж історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.