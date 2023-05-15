Повертаємося з новими оборонними пакетами: Зеленський розповів про закордонні візити

Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення розповів про свої закордонні візити.

Голова держави відзначив, що повертається з візитів до Італії, Франції, Німеччини та Великої Британії з новими оборонними пакетами і з більшою підтримкою української формули миру.

Наша держава стає сильнішою, сказав Зеленський під час звернення.

"Три довгих дні, - і наші воїни, наша держава стають сильнішими. Я впевнений - значно сильнішими. Повертаємося додому з новими оборонними пакетами: більше нової, більше потужної зброї для фронту, більше захисту для наших людей. Більше політичної підтримки"В Італії президент України мав "хороші переговори" з прем'єр-міністром Джорджею і "доволі обнадійливу зустріч" із понтифіком, а також зустріч із президентом Італії.

У Німеччині партнери обговорили з президентом Штайнмаєром і канцлером Олафом Шольцом питання оборони.

"Окрім Берліна, відвідали також Аахен. Був на військовій базі, оглянув "Леопарди", оглянув "Мардери", подякував нашим воїнам, які тренуються на німецькій техніці. Від імені й на честь українського народу отримали в Аахені вагому європейську відзнаку імені Карла Великого. Вперше у залі, де вшановують лауреатів, звучала українська мова - у промові. Українська буде однією з офіційних мов Європейського Союзу, я впевнений у цьому"

У Франції Володимир Зеленський мав зустріч із президентом Макроном, "тривалі, корисні переговори", внаслідок яких є новий "потужний військовий пакет" і нові політичні домовленості.

У Великій Британії український президент зустрівся з прем'єр-міністром Ріші Сунаком, говорили про оборону й британське лідерство у військових коаліціях.

"Перед міжнародними заходами, що заплановані на найближчий час, скоординували наші позиції: перед G7, самітом у Вільнюсі. На всіх зустрічах обговорювали нашу формулу миру, і тепер є більше готовності партнерів іти за українською формулою. Є більше підтримки для нашого вступу в ЄС, більше розуміння, що вступ України в НАТО буде, він неминучий"

Володимир Зеленський подякував Італії за допомогу - від захисту неба до підготовки повноцінної відбудови України після бойових дій, а Німеччині - за найбільший оборонний пакет - 2 мільярди 700 мільйонів євро, а також за системи ППО "Айріс", ракети до них, гармати, снаряди, бронетехніку. Загалом Німеччина передбачила 11 мільярдів євро на підтримку України, на оборону, також вона бере участь у Європейському фонді миру, який посилює захист України.

Франція пообіцяла допомогу в консолідації партнерів, додаткову техніку і бронетехніку, нові можливості для українських воїнів у протидії російському терору, хоча "зараз іще не час говорити про деталі".

Крім того, український лідер подякував Британії за домовленість про навчання українських пілотів.

"Створюємо коаліцію для тренування пілотів на сучасних західних літаках. Британія - так, Польща - так, і я впевнений: підключиться Франція, інші партнери. Ми продовжуємо працювати й над коаліцією винищувачів, рухаємось активно. Звичайно, дякую Британії за long-range можливості для наших воїнів, за далекобійність"

"Головні результати за ці дні - нова зброя для України, шана до українців, нашу перемогу вдалося зробити ближчою. І ми ще додамо підтримки!".

Президент окремо подякував кожній країні, яку він відвідав.

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