Президент Литви назвав умову вступу України до НАТО

Президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що однією з умов вступу України до НАТО є боротьба Києва проти "п'ятої колони".

Про це він сказав в інтерв'ю для LRT.

Глава Литви сказав, що під час останнього саміту НАТО у Вільнюсі владу України поінформували, що Київ зможе вступити до Альянсу після завершення та виконання "певних умов".

На уточнення журналіста, чи йде мова про деолігархізацію, боротьбу з п'ятою колоною та агентами країни-агресора РФ, Науседа відповів:

"Це одна з умов, дуже важлива умова. Але, погодьтеся, п'ята колона є скрізь, навіть у тих країнах, про які ми можемо і не здогадуватися, далеко, навіть на заході від нас. Вона і в нас є, вона також є в Україні".

Глава Литви відзначив, що надзвичайно важливим питання є очищення влади. Науседа додав, що бачить рішення влади України, яка намагається усунути таких людей з усієї ієрархії влади.

"Щоразу, коли я чую, що когось знімають з високої посади, це мене тішить, тому що я розумію, що держава наводить порядок", - сказав литовський лідер, додавши, що прогнозує подальше "очищення".

Глава Литви підкреслив, що президент України Володимир Зеленський знає про умови для вступу в Альянс. Науседа резюмував, що після закінчення війни питання членства України в НАТО вирішиться "дуже швидко".