Президент провів нараду щодо безпекової та соціально-економічної ситуації на Полтавщині

Президент України Володимир Зеленський провів нараду на Полтавщині щодо безпекової, соціально-економічної та суспільно-політичної ситуації в регіоні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

"Учасники заслухали інформацію від начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна про соціально-економічне становище в області.Також було розглянуто питання щодо обстановки на Полтавщині в операційній зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Суми" та щодо готовності військових підрозділів до виконання завдань", - йдеться у повідомленні.

Крім того, під час наради учасники заслухали інформацію про оперативну та криміногенну ситуацію в регіоні.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський відвідав медичний заклад на Полтавщині, де лікуються поранені українські захисники.