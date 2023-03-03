Президент Зеленський та президент Латвії підписали декларацію по підтримку вступу України до ЄС

Президент Володимир Зеленський разом зі своїм латвійським колегою Еглісом Левітсом підписали декларацію по підтримку Латвією вступу України до ЄС. Це сталося під час зустрічі президентів у Львові, повідомив Зеленський.

"Ми підписали з Егілсом Левітсом спільну декларацію, яка засвідчує підтримку Латвією повноправної європейської та євроатлантичної інтеграції України. Лише з Україною у своєму складі Європейський проєкт стане дійсно довершеним. Лише з Україною у своєму складі НАТО стане дійсно міцним захисником народів Європи та всіх наших спільних цінностей", - зазначив український президент.

Він подякував Левітсу та всьому латвійському народу за незмінну підтримку українців та України на шляху до вступу в ЄС та НАТО.