Про що говорили Байден і Зеленський: подробиці

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом, який прибув до нашої країни з візитом уперше з початку повномасштабного російського вторгнення.

Деталі переговорів повідомила пресслужба офісу президента.

Глава Української держави зустрів високого гостя на ґанку Маріїнського палацу в центрі столиці.

"Після представлення членів української та американської делегацій президенти України та США поспілкувалися у форматі віч-на-віч", - йдеться в повідомленні.

Володимир Зеленський зазначив, що візит Джозефа Байдена є надзвичайно важливим сигналом підтримки для України та українців.

Глава Української держави наголосив, що особисто Джозеф Байден та все американське суспільство із самого початку розв'язаної Росією повномасштабної війни були разом з Україною.

"Перший телефонний дзвінок із підтримкою України був із Білого дому. Дякую за ваше лідерство. Дякую також за двопартійну підтримку, за підтримку з боку Конгресу", - зауважив Володимир Зеленський.

Президент України зазначив, що говоритиме з Президентом США про ситуацію на фронті, а також про український народ, який переживає сьогодні надзвичайно важкі часи.

"Що ми маємо зробити, щоб зупинити війну, щоб мати успіх у цій війні, зробити Україну ще сильнішою, та як перемогти цього року", - розповів він.

Зі свого боку Джозеф Байден відзначив важливість своєї присутності сьогодні в Україні, яка демонструє підтримку з боку США незалежності, суверенітету й територіальної цілісності Української держави.

"Я думаю, що було б критично важливим не залишити жодного сумніву в тому, що США підтримують Україну в її війні проти жорстокої агресії", - зазначив лідер Сполучених Штатів.

Президент США зауважив, що радий знову відвідати Київ.

"Багато що змінилося з часу останньої поїздки. Сталися жахливі речі, вторгнення, але водночас українці проявили себе так, як дуже мало народів проявляли себе будь-коли у своєму захисті. І вони допомогли нам осягнути значення демократії", - зазначив Джозеф Байден.

Він також переказав вітання від членів Конгресу. За словами Джозефа Байдена, на них справив сильне враження нещодавній виступ Володимира Зеленського у Конгресі.

Президент США розповів про намір обговорити, як Сполучені Штати та союзники можуть найефективніше допомогти Україні в боротьбі за свободу та незалежність.

Svoboda.fm