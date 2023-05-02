Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію ще на 90 діб

Верховна Рада ухвалила закони про затвердження указів Президента щодо продовження в Україні строку дії воєнного стану та загальної мобілізації з 20 травня на 90 діб.

Про це народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

Він уточнив, що за законодавчий акт "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" (No9259) проголосували 324 депутати, а за закон "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" (No9260) - 333.

24 лютого 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення російської федерації в Україну. Того ж дня в державі було запроваджено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію - до 26 березня. Згодом строк дії воєнного стану і загальної мобілізації продовжувався парламентом - до 25 квітня, 25 травня, 23 серпня, 21 листопада 2022 року, 19 лютого та 20 травня 2023 року.