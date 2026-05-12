Єрмак після засідання суду заявив, що залишається в Україні і буде їздити на фронт

Колишній очільник Офісу Президента Андрій Єрмак вважає підозру проти нього необґрунтованою і заявляє, що і відкритий до всіх процесуальних дій. Також він підкреслив, що залишається в Україні і продовжить вести адвокатську діяльність.

Про це Єрмак написав у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Відбулося перше судове засідання у справі, в рамках якої мені було повідомлено про підозру. Разом з адвокатами працюємо з матеріалами справи. Але вже після першого ознайомлення можу повторити те, що сказав журналістам: повідомлення про підозру є необгрунтованим. Як адвокат із понад 30-річним стажем, я завжди керувався законом. І зараз так само буду захищати свої права, своє ім'я та свою репутацію виключно в межах законів України. Я відкритий до всіх процесуальних дій", - зазначив Єрмак.

Засідання Вищого антикорупційного суду з обрання запобіжного заходу екскерівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ 1 / 11

"Водночас вважаю за необхідне звернути увагу на очевидне. Протягом останніх місяців відбувався безпрецедентний публічний тиск на правоохоронні органи з вимогою скласти щодо мене повідомлення про підозру. Переконаний, що слідство має бути незалежним від політичних заяв, медійних кампаній чи будь- яких інших форм впливу", - наголосив Єрмак.

Він підкреслив, що залишається в Україні і продовжить вести адвокатську діяльність.

"Планую їздити до військових на фронт, працювати з їхніми запитами, підтримувати наших захисників, колишніх військовополонених та їхні родини. Бо це моя країна і мій обов'язок", - підкреслив Єрмак.

Як повідомляв Укрінформ, засідання Вищого антикорупційного суду з обрання запобіжного заходу колишньому керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку продовжиться завтра. Сьогодні засідання завершене.

Керівник САП Олександр Клименко заявив, що САП проситиме заарештувати Єрмака із заставою у 180 млн грн.

‎11 травня НАБУ і САП повідомили ексочільнику Офісу Президента Андрію Єрмаку про підозру у справі легалізації 460 млн грн на будівництві елітних котеджів під Києвом.

12 травня антикорупційні органи у цій справі повідомили про підозру іще шістьом учасникам організованої групи, серед яких колишній віцепрем'єр- міністр України Олексій Чернишов і бізнесмен Тимур Міндіч.

За даними слідства, упродовж 2021-2025 років підозрювані "відмили" понад 460 млн грн шляхом зведення котеджного містечка у Козині Київської області.

Йдеться про будівництво на земельних ділянках загальною площею близько 8 га чотирьох приватних резиденцій із допоміжними будівлями та спорудами, а також окремої резиденції загального користування - спа-зони.

Частину витрачених на будівництво коштів одержали через так звану "пральню", підконтрольну бізнесмену - майбутньому власнику однієї з резиденцій. Йдеться про майже 9 млн дол.

За даними правоохоронців, фінансування будівництва, зокрема здійснювалося за рахунок коштів, отриманих унаслідок реалізації корупційних схем у ПАТ "НАЕК "Енергоатом", викриття яких стало відоме у межах розслідування справи "Мідас".