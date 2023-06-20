Росія не перемістила в Білорусь ще жодну ядерну боєголовку - Буданов

В українській розвідці заявили, що росія ще не передала Білорусі жодної ядерної боєголовки. Проте процес можливого переміщення вже триває.

Про це очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів в етері телемаратону.

"Процес підготовки до можливого переміщення насправді триває. Сховища готуються. Але станом на зараз жодна боєголовка ще не переміщена", - зазначив Буданов.

Раніше самопроголошений президент Білорусі заявляв, що тактична ядерна зброя росії, яка буде розміщуватися на території Білорусі, втричі потужніша, ніж застосовані бомби в Хіросімі та Нагасакі.

Президент США Джо Байден наголосив, що загроза використання росією за дорученням президента країни володимира путіна тактичної ядерної зброї є "реальною".

hromadske.ua