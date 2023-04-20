Що принесе візит генсека НАТО Єнса Столтенберга Україні - коментар аналітика

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув з фактично "прощальним" візитом до України на посаді, аби провести прямі та відверті переговори про перспективи членства в Альянсі та стан справ у самому блоці, розповів Radio NV Юрій Романюк, голова ГО Україна в НАТО.

- Той факт, що Єнс Столтенберг вперше з початку широкомасштабного російського вторгнення приїхав в Київ, на вашу думку, що це означає? Як ви розумієте цей візит?

- Я хочу сказати нашим глядачам і вам, що через три місяці, навіть менше, 11-12 липня буде вільнюський Саміт НАТО, прощальний Саміт з генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом. Він припиняє свою другу каденцію перебування на займаній посаді. На тому саміті швидше всього, буде обраний офіційно новий генеральний секретар. І це так званий дипломатичний, прощальний, особистий візит Єнса Столтенберга до Києва, до президента Зеленського: переговорити з ним, підвести основні підсумки, намітити план на Саміт - ті, які розглядатимуться 11-12 липня за можливої або неможливої участі президента України, якщо він побажає приїхати, бо офіційне запрошення йому надано.