Шмигаль сподівається на призначення директора НАБУ вже наступного тижня

Прем'єр України Денис Шмигаль сподівається, що Кабмін вже наступного тижня зможе призначити директора Національного антикорупційного бюро.

З такою заявою Шмигаль виступив під час виступу на щорічній пресконференції за результатами роботи уряду, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Міжнародна комісія найближчими днями завершить розгляд кандидатів на предмет доброчесності та професіоналізму. І ми, хочу вірити, наступного тижня матимемо можливість призначити керівника НАБУ", - заявив Шмигаль.

Комісія із проведення конкурсу на посаду директора НАБУ, 25 лютого, оголосила результати співбесід на доброчесність. До наступного етапу конкурсу (щодо відповідності критерію компетентності) пройшли 11 кандидатів.