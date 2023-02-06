Шмигаль вніс до Ради подання про призначення Клименка головою МВС

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради подання про призначення Ігоря Клименка міністром внутрішніх справ України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

"У Верховній Раді України зареєстроване подання прем'єр-міністра України Д.А. Шмигаля про призначення Клименка Ігоря Володимировича міністром внутрішніх справ України", - написав він.

Як повідомлялося раніше, керівництво МВС, включно з міністром Денисом Монастирським загинуло через падіння гелікоптера у Броварах. Після цього Кабмін призначив Клименка заступником міністра внутрішніх справ та поклав на нього виконання обов'язків голови МВС.

Сьогодні президент Володимир Зеленський е вніс до Ради кандидатуру Малюка на посаду очільника СБУ.