Сили оборони протягом тижня деокупували понад 37 км² території на сході та півдні України - Міноборони

Українські військові протягом тижня звільнили 9 км² території на сході країни та 28,4 км² на півдні, повідомили в Міноборони

Сили оборони України у війні проти країни-агресора РФ просуваються на бахмутському напрямку, а окупанти й надалі ведуть наступ на лиманському, авдіївському й мар'їнському напрямках. Про це 3 липня у Facebook поінформувала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Противник намагається витіснити наші війська із займаних позицій, але отримує гідну відсіч. Зараз там тривають важкі бої, - написала Маляр. - За минулий тиждень у результаті покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту звільнену площу збільшено на 9 км²".

За словами заступниці міністра оборони, окупанти на сході вдвічі збільшили кількість обстрілів - позаминулого тижня було 6457, а минулого - 11 753 обстріли.

"На півдні сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках, а саме: вели наступальні дії на напрямках Новодарівка, Приютне; Новоданилівка, Роботине; Новосілка, Старомайорське, мали успіх", - наголосила Маляр.

Загалом упродовж минулого тижня на півдні збільшено звільнені території на 28,4 км², додала заступниця міністра.

"Загалом звільнена площа на півдні складає 158,4 км", - резюмувала Маляр.