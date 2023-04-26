Системи ППО Skynex вже перебувають на бойовому чергуванні в Україні, - Шмигаль

Альона Захарова

22:13, 26 квітня

Системи ППО Skynex вже перебувають на бойовому чергуванні / телеграм Дениса Шмигаля

Українську ППО посилили тепер і системи протиповітряної оборони малого радіуса дії Skynex. Вони вже перебувають на бойовому чергуванні в Україні.

Джерело: телеграм Дениса Шмигаля

Радісну новину повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Зауважимо, що захищати небо над Україною ЗСУ допомагають також зенітні ракетні комплекси Patriot.

Сьогодні відвідав італійське оборонне підприємство Rheinmetall Italia S.p.A., що спеціалізується на виробництві сучасних систем ППО. Серед його розробок - ППО малого радіуса дії Skynex, - мовиться у повідомленні.

Зазначається, що країні потрібна така ефективна зброя для захисту від дронів, якими Україну атакує Росія. Це збереже десятки життів та важливу інфраструктуру для мільйонів людей.

24 канал