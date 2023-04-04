Столтенберг назвав умову членства України в НАТО

Позиція НАТО щодо членства України залишається незмінною: країна приєднається до Альянсу, але після "утвердження як суверенна, незалежна держава".

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, маючи на увазі перемогу України у війни з РФ, повідомляє кореспондентка NV.

"Україна стане членом Альянсу ... Водночас, ми всі розуміємо, що для цього треба досягти значущого прогресу ... І саме тому члени і партнери НАТО надають безпрецедентний рівень підтримки. І ми продовжуватимемо це робити, і саме тому ми перебуваємо в постійному, тісному контакті з українцями, а також проводимо навчання, і члени Альянсу сьогодні оголосили про додаткову підтримку України, щоб забезпечити утвердження України як суверенної, незалежної держави, що є передумовою для будь-якої змістовної дискусії про майбутнє членство в НАТО", - сказав Столтенберг.

Він наголосив, що члени й партнери НАТО збільшують постачання боєприпасів в Україну.

"Ми робимо це вже кілька тижнів і місяців, не в останню чергу завдяки Контактній групі по Україні на чолі з США. Ми постійно перебуваємо в тісних консультаціях з Україною. І Україна ділиться з нами своїми потребами, і вже давно очевидно, що ця війна перетворилася на війну на виснаження, тобто на битву за логістику, що означає постійну потребу в більшій кількості боєприпасів, більшій кількості матеріалів і більшій кількості засобів забезпечення для різних сил і засобів, які має Україна. І тому ми приділяємо велику увагу необхідності посилити не лише постачання боєприпасів в Україну, а і їх виробництво", - заявив генсек НАТО.

Столтенберг зауважив, що справне постачання боєприпасів надасть змогу Україні розпочати контрнаступальні операції.

"Щоб продовжувати відвойовувати території, землі, щоб звільнити більше окупованих земель. Тоді, звичайно, Україна потребує значної кількості боєприпасів для своїх артилерійських систем, для бойових танків, для систем протиповітряної оборони і для всіх інших систем озброєнь, які надали члени Альянсу. Тому це - це було питання, яке ми сьогодні обговорювали. Це постійний діалог з Україною", - розповів генсек НАТО.

У Брюсселі 3-4 квітня проходило засідання комісії Україна - НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Київ брав у ньому участь уперше з 2017 року.