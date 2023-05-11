Storm Shadow для України: підтвердження з Великої Британії і реакція росіян

Велика Британія вирішила відправити в Україну далекобійні ракети Storm Shadow після того, як Росія "продовжила йти темним шляхом" та атакувати цивільну інфраструктуру в Україні.

Як пише ВВС, міністр Великої Британії Бен Воллес підтвердив постачання ракет Україні. Про це він сказав виступаючи у Палаті громад.

"Вони дозволять Україні відкинути російські сили, які базуються на українській суверенній території", - переконаний міністр.

На його думку, така допомога є пропорційною до агресії та ескалації Росії.

На новину про ракети вже відреагували у Кремлі.

"Росія вкрай негативно ставиться до поставок Британією Києву крилатих ракет великої дальності Storm Shadow, потрібна адекватна відповідь", - заявив речник Дмитро Пєсков.

Раніше CNN повідомило, що Велика Британія вже доставила в Україну крилаті ракети Storm Shadow великої дальності.

Телеканал НТА