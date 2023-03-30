Суд відхилив позов щодо виселення УПЦ МП до заповідника "Києво-Печерська лавра"

Суд відмовив Українській православній церкві (Московського патріархату) у забезпеченні позову до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

"Суд відмовив у забезпеченні позову по справі No910/4552/23 від УПЦ до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" про визнання недійсним правочину щодо односторонньої відмови договору, застосування наслідків недійсності розірвання Договору No 2 від 19 липня 2013 року про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю", - повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в Telegram.

При цьому Ткаченко дав посилання на ухвалу Господарського суду міста Києва.

"У задоволенні заяви Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври/Чоловічого монастиря/Української православної церкви про забезпечення позову у межах справи No910/4552/23 відмовити", - сказано в ній. При цьому сказано, що ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена відповідно до законодавства.

В ухвалі зазначається, що судовий збір за подання заяви про забезпечення позову покладається на позивача.Конфлікт довкола Києво-Печерської лаври - деталі

1 грудня 2022 року Свято-Успенську Києво-Печерську лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України.

10 березня Свято-Успенський монастир Української православної церкви (Московського патріархату) попередили про розірвання договору оренди приміщень Києво-Печерської лаври з 29 березня цього року.

Але представники УПЦ (МП) не бажають залишати лавру та заявляють, що не бачать підстав для виселення.

29 березня стало відомо, що вони подали до Господарського суду Києва позов до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", у якому вимагають визнати недійсною відмову від договору з УПЦ (МП).

Духовенство УПЦ (МП) заявило, що не залишить лавру до завершення судового розгляду.

Сьогодні, 30 березня, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в Facebook повідомив, що Комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" не змогла розпочати свою роботу. Він зазначив, що було фізичне перешкоджання з боку УПЦ МП. Ткаченко також зазначив, що завтра, 31 березня, комісія продовжить свою роботу в будь-якому разі.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання діяльності журналістів під час виконання їх професійних обов'язків біля Києво- Печерської лаври.