Сунак та Зеленський обговорили посилення взаємодії України з НАТО

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, сторони обговорили посилення взаємодії Києва з НАТО.

Про це йдеться у поширеній у п'ятницю заяві прем'єрської канцелярії.

"Лідери також обговорили зусилля щодо прискорення військової підтримки України. Прем'єр-міністр заявив, що Великій Британії та її союзникам необхідно продовжувати забезпечувати перебування України в максимально сильній позиції, щоб закріпити її недавні успіхи на полі бою. Це включає збільшення операційної сумісності з НАТО в короткостроковій та довгостроковій перспективі, додав прем'єр-міністр", - сказано у заяві.

Крім того, Сунак та Зеленський обговорили хід воєнних дій в Україні та відеоролик із обезголовленням українського військовослужбовця. Сунак заявив, що росіяни, які вчинили цей злочин, мають бути притягнуті до відповідальності, повідомляє ІА "Центр новин".