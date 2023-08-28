"Ця посада - Голгофа": Резніков прокоментував чутки про можливу відставку

Міністр оборони Олексій Резніков не обговорював свою можливу відставку із президентом Володимиром Зеленським.

Заява глави оборонного відомства, присвячена цій темі, прозвучала на пресконференції 28 серпня, його цитує Радіо Свобода.

"98 відсотків нашого спілкування присвячено забезпеченню Збройних сил та 2 відсотки, ну може 5, це те, що ми будемо робити після перемоги. Багато чого з ним обговорюємо, реформи, резонансні справи, зокрема, я даю йому пояснення, показую документи. У мене совість чиста", - стверджує Резніков.

Він також повідомив, що не хотів, щоб його призначали на цю посаду.

"Президент згідно з Конституцією України визначає, кому бути міністром оборони, міністром закордонних справ. Він точно знає, що я не просився на цю посаду, а навпаки відмовляв його від цього призначення. Він точно знає, скільки і що я зробив, і якщо він запросить приєднатися до якогось іншого проєкту, я з радістю погоджуся. Тому що ця посада - це Голгофа", - сказав Резніков.

На запитання журналіста про те, чи спілкувався він із президентом щодо відставки, Резніков похитав головою, що ні.

Нагадаємо, 10 серпня ЗМІ повідомили, що президент зайнявся пошуком кандидатів на заміну Резнікову - і вже з двома людьми з уряду були розмови на цю тему.

Раніше повідомлялося, що через скандал із закупівлею курток для ЗСУ Резніков пропонує парі нардепу та журналісту.

У відповідь на це журналіст "Української правди" висунув зустрічну пропозицію, заявивши, що потрібно "укладати не парі, а договори за ринковими цінами".