У Чорному морі кількість ворожих ракетоносіїв збільшились удвічі - ОК "Південь"

На бойовому чергуванні - два надводних та два підводних ракетоносії, загальний залп "Калібрів" може сягати 24.

Російські окупанти можуть готуватися до нової атаки / фото wikimedia.org

У Чорному морі кількість ворожих ракетоносіїв збільшились удвічі.

"У Чорному морі корабельне угруповання ворога збільшено до 13 одиниць, а кількість ракетоносіїв - удвічі", - повідомляє оперативне командування "Південь".

Наразі на бойовому чергуванні перебувають два надводних та два підводних ракетоносії, загальний залп "Калібрів" може сягати 24. Як зазначається, рівень ракетної загрози дуже високий.

Вранці 25 квітня у Чорному морі угруповання ворожих кораблів збільшилась до семи одиниць, серед яких були два носії крилатих ракет "Калібр".

За останніми даними, українські воїни вже ліквідувати 911 ворожих крилатих ракет.

Раніше начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк заявила, що російські окупанти поступово готуються до нових ракетних атак по території України. Про це свідчить досить довга пауза без ударів з повітря.