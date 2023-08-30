У МЗС відповіли на заяву Орбана про угоду з Путіним

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан продовжує одночасно дратувати і смішити усю Європу і країни інших контенентів, що намагаються допомогти Україні вистояти і перемогти у війні із Росією.

Україна не торгує територіями та суверенітетом. Про це у Facebook заявив спікер МЗС Олег Ніколенко, коментуючи "пропозицію" прем'єра Угорщини Віктора Орбана щодо угоди з російським диктатором Володимиром Путіним та відмови Україні у вступі до НАТО.

Як відомо, Орбан заявив, що Заходу слід укласти угоду із Путіним щодо безпеки України, яка не повинна включати ні повернення Криму, ні членство України в НАТО. Він також зазначив, що найкращим шансом для миру нібито є припинення військової підтримки України.

"Насправді ми вже почали хвилюватися, що Віктор Орбан давно не закликав припинити постачання зброї до України та узаконити агресію Росії", - відмітив Ніколенко.

За його словами, в МЗС навіть почали сумніватися в послідовності позиції угорського прем'єра.

"Ми не знаємо як там в Угорщині, але Україна не торгує ні своїми територіями, ні своїм суверенітетом. І світ не буде торгувати", - заявив спікер.

Нагадаємо, влада сусідньої для України Угорщини продовжує робити скандальні заяви та дії, які суперечать політиці як НАТО, так і ЄС. Наприклад, на початку червня Орбан в інтерв'ю державному радіо вчергове виступив за припинення вогню і мирні переговори України та Росії до початку українського контрнаступу.

Свою прокремлівську позицію він намагався прикрити словами про те, що переживає за втрати українців при контрнаступі. Себе він назвав єдиним прем'єром в Європі, який виступає за мир. По суті ця брехня угорського очільника є образливою для всіх тих лідерів, які насправді роблять все задля миру.

Орбан заявив також, що поки він перебуває при владі, Угорщина не буде воювати з Росією. Це взагалі якийсь дикий нонсенс, адже ніхто навіть й не просить Угорщину воювати з РФ. Може він мав на увазі, що не став би воювати з Росією, навіть якщо б вона напала на Угорщину? В це до речі легше повірити, ніж в щирість того, що Орбан хоче для України справедливого миру.

В МЗС України тоді оперативно відповіли на заяви Орбана. Речник МЗС Олег Ніколенко вкотре популярно, як дитині, пояснив, що "просто припинення вогню без попереднього виводу російських військ з України приведе до заморожування статус-кво, надасть Росії можливість перегрупуватися, накопичити сили та вдатися до нової хвилі агресії. Доведено досвідом 2014- 2022 років".

І нарешті Орбану порадили, чим він може реально допомогти, якщо так хоче миру - засудити РФ і закликати Путіна забратися з України.

"Водночас ми взяли до уваги твердження Віктора Орбана про те, що йому важко бути єдиним прем'єр-міністром в ЄС, який виступає за мир. Аби полегшити цю ситуацію, закликаємо главу угорського уряду почати нарешті діяти.

Наприклад, засудити російську агресію, вимагати від Москви припинити війну та повернути російську армію на російську територію, долучитися до заходів міжнародної ізоляції Росії, не підривати єдність в ЄС", - додав Ніколенко.



