У Резнікова з'явилися ще два заступники

Кабінет міністрів призначив заступниками міністра оборони України Віталія Дейнегу та Андрія Шевченка.

Про це повідомив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук у Telegram.

За його словами, призначено:

Дейнегу Віталія заступником Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації;

Дейнега є засновником фонду "Повернись живим". До заснування фонду він працював в IT-сфері, а також в організації Трансперенсі Інтернешнл Україна.

Шевченка Андрія заступником Міністра оборони України з питань європейської інтеграції.

Андрій Шевченко з 1993 по 2006 рік будував журналістську кар'єру. У 2003- 2005 роках був шеф-редактором та ведучим новин на 5 каналі. У 2005 році став віцепрезидентом з інформаційної політики Національної телекомпанії України. Представив Концепцію утворення суспільного мовлення та запровадив Засади редакційної політики НТКУ.

З 2006 по 2014 рік Шевченко був нардепом 5, 6 та 7 скликання Ради від партії Батьківщина.

24 вересня 2015 року був призначений послом України в Канаді, обіймав цю посаду до 21 серпня 2021 року. За матеріалами Kyiv Media.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков подав на узгодження кандидатури трьох нових заступників міністра: Олександра Павлюка, Віталія Дейнеги та Андрія Шевченка.

14 лютого Кабінет міністрів призначив першим заступником міністра оборони України генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.

Раніше Резніков заявив, що Міноборони перезавантажить антикорупційне управління та запровадить механізм громадського контролю.