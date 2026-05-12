У Єврокомісії прокоментували справу Єрмака

У Єврокомісії заявили, що розслідування, у якому фігурує колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак, свідчить про роботу незалежних антикорупційних інституцій в Україні.

Про це заявив речник Єврокомісії.

У Брюсселі наголосили, що боротьба з корупцією та відмиванням коштів є одним із ключових елементів процесу вступу України до Європейського Союзу.

У Єврокомісії також підкреслили важливість захисту незалежності антикорупційних органів як одного з фундаментів верховенства права для майбутнього членства України в ЄС.

У Брюсселі додали, що продовжать стежити за розвитком ситуації.

Наразі у залі суду розпочався виступ прокурора, який представляє позицію обвинувачення щодо ризиків переховування підозрюваного та впливу на свідків. Слідство наполягає на триманні під вартою із імовірною заставою у 180 млн грн, враховуючи масштабність фінансових операцій у котеджному містечку "Династія". Суддя продовжує вивчення процедурних питань та встановлює графік подальших слухань.

Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак пов'язує оголошену йому підозру з "публічним тиском на правоохоронні органи", аби ухвалити стосовно нього конкретні процесуальні рішення.

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