Україні потрібні гарантії безпеки, поки ми рухаємося до вступу в НАТО - Зеленський

Україна хотіла б мати гарантії безпеки з боку НАТО в той час, поки вона сама рухається шляхом вступу до Північноатлантичного Союзу.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський, під час пресконференції з прем'єр-міністром Фінляндії Санною Марін у Києві.

- Що стосується саміту НАТО у Вільнюсі: так, нас запросили, але ми б хотіли, щоб були якісь відповідні кроки вперед, окрім того статусу, який сьогодні є в наших відносинах із НАТО, - сказав він.

Зеленський подякував усім державам-членам НАТО, які підтримують Україну на полі бою, але наголосив, що Україні необхідні гарантії безпеки, поки вона сама ще не в НАТО.

- Нам потрібні стратегічні гарантії безпеки. І навіть, якщо ми не можемо бути в НАТО під час війни, ми б хотіли мати відповідні гарантії безпеки на шляху, поки ми ще не в НАТО.

І саме відповідних зустрічних кроків з боку держав-членів НАТО, зустрічних до України, до гарантій її безпеки ми й очікуємо на цьому вільнюському саміті. Будемо працювати над цим, - зауважив президент.

Нагадаємо, 10 березня, прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін прибула до Києва з робочим візитом.

Санна Марін разом із Володимиром Зеленським поклали квіти до Стіни пам'яті загиблих за Україну, розташованої біля Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря.

Також лідери двох країн вшанували пам'ять загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла (позивний Да Вінчі), прощання з яким сьогодні відбувається у Києві.