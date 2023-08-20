Україна отримає до шести данських F-16 до кінця року

До кінця поточного року до шести винищувачів F16 буде поставлено Україні. Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метт Фредеріксен на пресконференції 20 серпня після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми зараз продовжуємо процес скринінгу, навчання також, відповідно, почнеться, тому сподіваюся, що ближче до Нового року перша група літаків залишить данську землю, попрямує до України, близько шести з них", - сказала вона.

За її прогнозами, наступного року ще вісім літаків також вирушать із Данії до України, а ще за рік - ще п'ять. "Так що ми це зробимо якнайшвидше", - зазначила Фредеріксен.

Зеленський, зі свого боку, відповідаючи на запитання, чи є обмеження щодо використання цих літаків, зокрема щодо атак території Росії, сказав: "Ми про це не говорили".

Президент України відвідав авіабазу Королівських військово-повітряних сил Данії Fighter Wing Skrydstrup, де поспілкувався з українськими хлопцями, які навчаються на F-16.

Зеленський та Фредеріксен обговорили розширення тренувальних місій. "Докладаємо максимум зусиль для прискорення підготовки", - зазначив президент.

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